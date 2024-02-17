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  4. Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

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Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışması devam ediyor.

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Etiketler Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı
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