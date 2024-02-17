Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı 17 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 11:30 Güncelleme: 17 Şubat 2024 Cumartesi 11:30 Marmara Denizi’nde İmralı Adası yakınlarında batan gemide kayıp olarak aranan 6 mürettebattan 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 4 mürettebatı arama çalışması devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d06ec13109e53a730bb360" allowfullscreen></iframe> Etiketler Marmara’da batan gemide 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı BENZER VİDEOLAR 6 hain daha öldürüldü Erdoğan emeklilerin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı Altın madenindeki facianın bilirkişi raporu tamamlandı Real Madridli Arda Güler'e sürpriz talip AK Parti'nin kalesinde Ekrem İmamoğlu coşkusu İmamoğlu çiftinin 'kıskançlık' yanıtı sosyal medyayı salladı Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti, savunması kan dondurdu İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada 16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var