Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu 14 Temmuz 2024 Pazar Saat: 23:31 Marmara Denizi'nde seyir halindeki bir yük gemisinin kaptanı seyir sırasında uyuyakalınca gemi Mudanya'da karaya oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669435a4bd238114b309b323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü Kahvedeki okey masasında kan aktı Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var Yağmur, fırtına, sel... Bir ilimiz daha dkabusu yaşadı DSİ'nin çalışmasında göçük: 3 işçi feci halde can verdi Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği ücret belli oldu Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı