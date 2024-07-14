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  4. Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu

Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu

Marmara Denizi'nde seyir halindeki bir yük gemisinin kaptanı seyir sırasında uyuyakalınca gemi Mudanya'da karaya oturdu.

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