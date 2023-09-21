  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü

Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü

Güncelleme:

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları kırmızı yosunla kaplandı. Bu durumun normal olduğu belirtildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Ermeni vekile kamera önünde yumruk
Bunu hayvan yapmaz! Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler!
Avrupa'nın en büyüğü... Karapınar GES sahası koyunlara açıldı
Biden yine yaptı yapacağını! Devlet başkanının elini sıkmadı
Türkiye'nin siyah altını böyle çıkarılıyor! Tonu 14 bin TL!
İstanbul'da korkutan yangında can pazarı! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
İşgalci Ermeniler Azerbaycan güçlerine böyle teslim oldu
İstanbul'da düğün savaş yerine döndü!