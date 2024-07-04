Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada 04 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:11 Güncelleme: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:11 Bursa'da balıkçının ağına takılan yavru yunus balığı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668659372464c2319709f583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Bataklığa saklandı ama kaçamadı Yalova'da baba dehşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 29 ilde yasa dışı bahisçilere ve çocuk istismarcılarına dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi