Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 12:53 Bursa'da , Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cef3a7b2f171ab3f064a47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı