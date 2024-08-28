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  4. Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı

Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı

Bursa'da , Türkiye'nin sebze ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı sulayan Boğazköy Barajı'nda, kuraklık nedeniyle sadece balıkların yaşayabileceği kadar su kaldı.

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