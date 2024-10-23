Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 13:45 Marmara'nın küçük Antalya'sı olarak bilinen Bilecik'te 60 milyon kök marul toprakla buluştu. Bu sayı Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'ine tekabül ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718d3e3921260b77f026453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de kadın girişimciden kadınlara çok özel hamam İstanbul'da tavşan hırsızlığı kamerada Otomobil hırsızı kamerada: Herkesin gözü önünde anahtarı çalıp kaçtı Çılgın Türkler iş başında: Uzaya kuruyemiş gönderildi İstanbul'da akılalmaz ''tadilat'' kamerada: Ölüme meydan okudular İstanbul'da büyük yangın: 4 katlı bina alev topuna döndü 3 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İstanbul polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı var Atatürk'ün emaneti çöl oldu... Bir zamanların masmavi cenneti cehenneme döndü