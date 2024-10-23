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  4. Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor

Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor

Marmara'nın küçük Antalya'sı olarak bilinen Bilecik'te 60 milyon kök marul toprakla buluştu. Bu sayı Türkiye'nin marul ihtiyacının 5'te 1'ine tekabül ediyor.

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