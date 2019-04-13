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  3. 13 Nisan 2019 17:32

Marmaray arıza yaptı, yolcular raylara indi

Marmaray'da arıza nedeniyle trende kalan yolcular tüp geçitten yürüyerek çıkışa ulaştı.

Video Galeri
Marmaray’da arıza: Yolcular tüp geçitten yürüyerek çıktı
Marmaray’da arıza: Yolcular tüp geçitten yürüyerek çıktı
Video Galeri
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