Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray da bayramda ücretsiz Marmaray da bayramda ücretsiz 26 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 12:00 Marmaray, Kurban Bayramı’nın süreceği 28 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649953aa6a0dd01799543a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu! Bodrum'da fuhuş operasyonu: 19 kadın kurtarıldı! İzmir'de konser öncesi kan aktı: Ölü ve yaralılar var İETT şoförlerinin baltalı kavgası kamerada Pegasus'un yolcu uçağında ortalık bir anda karıştı Trakya'da büyük yangın! 90 dönümlük tarla kül oldu Ankara'da kız öğrenciyi taciz etti dayağı! Linç ediyorlardı İzmir'de korkutan deprem Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar