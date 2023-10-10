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Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada!

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İstanbul'da bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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