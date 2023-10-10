Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada! Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada! 10 Ekim 2023 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 07:40 İstanbul'da bir kuyumcuyu takip eden 3 kişi, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde altın ve paranın bulunduğu çantayı, kuyumcunun yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirerek gasbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524d5b82b2436303b738363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak yağış Artvin'i fena vurdu! Erdoğan: Emeklilere 5 bin TL ek ikramiye ödenecek! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! ''Bu mahalleye polis giremez'' diyorlardı; tahmin edin ne oldu! Valilik önünde bomba paniği 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma 96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinden olay savuma Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı