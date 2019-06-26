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  3. 26 Haziran 2019 14:15

Marmaray’da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü

Marmaray’da Suadiye ile Erenköy arasındaki bölgede trenin arıza yapması sebebiyle vatandaşlar yolda kaldı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar trenden inip yürüyerek uzaklaşırken kimileri de tellerden atladı. Vatandaşlar, trenin imdat kolunun çekilmesi sebebiyle durduğunu iddia ederken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Suadiye ile Erenköy arasında Söğütlüçeşme yönüne giden Marmaray...

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Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
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