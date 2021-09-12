  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü

Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı
İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder''
Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu
Balıkesir'de orman yangını
Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı!
Ersan Şen ile Cem Küçük Habertürk canlı yayınında birbirine girdi
Ankara'da yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var
Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler