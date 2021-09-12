Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü 12 Eylül 2021 Pazar Saat: 22:25 Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613e5423aa616b1260046d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder'' Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu Balıkesir'de orman yangını Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı! Ersan Şen ile Cem Küçük Habertürk canlı yayınında birbirine girdi Ankara'da yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler