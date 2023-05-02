  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'da intihar girişimi

Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı
Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu
İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı
Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı
TEKNOFEST'te liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nın kazananları belli oldu
Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı!
Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı
Biden yaptı yine yapacağını
Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı