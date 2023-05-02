Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da intihar girişimi Marmaray'da intihar girişimi 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 09:55 Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450b3db8122ea51c01d5113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı Antalya'da dehşet! Turist metrelerce yüksekten yere çakıldı TEKNOFEST'te liselerarası Elektrikli Araç Yarışması'nın kazananları belli oldu Türkiye'nin gizemli mezarı: Rivayetler dudak uçuklattı! Erdoğan'dan Türkiye'yi terk eden doktorlara ''geri dönün'' çağrısı Biden yaptı yine yapacağını Bir ev sahibi şiddeti daha! Elinde kazmayla duvarı yıkıp, asma kilit taktı