Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 07:21 Güncelleme: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 07:21 İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c56b5320ad19197300e843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını