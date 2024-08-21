  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi

Marmaray'da intihar: Raylara atlayarak hayatına son verdi

Güncelleme:

İstanbul Bakırköy Marmaray Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu
Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü
Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü
1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor
1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor
Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu
Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu
Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü
Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü
TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi
TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi
Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi
Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi
İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı
İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı
Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını
Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını