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Marmaray'da korkunç intihar

İstanbul'un Kartal ilçesinde Marmaray'da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı.

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