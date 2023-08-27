Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da korkunç intihar Marmaray'da korkunç intihar 27 Ağustos 2023 Pazar Saat: 14:50 İstanbul'un Kartal ilçesinde Marmaray'da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64eb388923084e7f8d586aa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Adası’nda can pazarı: Bir kişi öldü Sigarayı bırakıp, milyonların hayalini gerçek yaptı Damadı evlendiğine pişman eden gelenek Silahlı market hırsızı kendini vurdu Mustafa Sarıgül bu sefer de robot Sophia’ya meydan okudu İstanbul'da şantiyede korkunç ölüm Ankara'da gizemli keşif... Oda oda metrelerce derine iniyor Beklenen gün geldi... A'dan Z'ye ara buluculuk dönemi başlıyor; işte detaylar Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü