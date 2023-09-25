  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu

Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu

Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da çekilen ve ''LGBT kamu spotu'' olarak sosyal medya paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Taksim saldırısı davasında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da böyle karşılandı
Erbakan AK Parti'ye meydan okudu: ''Başvuru yağıyor!''
Sürücüler dikkat! TEM'de 1.5 ay sürecek çalışma başlıyor
İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası
Eski Baro Başkanı’na saldırı
İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var
Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı
İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı