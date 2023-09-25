Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu Marmaray'da ''LGBT'' krizi! TCDD suç duyurusunda bulundu 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 25 Eylül 2023 Pazartesi 15:30 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Marmaray'da çekilen ve ''LGBT kamu spotu'' olarak sosyal medya paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65117d600502257b545ccea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim saldırısı davasında tahliye kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da böyle karşılandı Erbakan AK Parti'ye meydan okudu: ''Başvuru yağıyor!'' Sürücüler dikkat! TEM'de 1.5 ay sürecek çalışma başlıyor İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası Eski Baro Başkanı’na saldırı İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı