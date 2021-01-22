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  3. 22 Ocak 2021 13:55

Marmaray'da panik! Yolcular tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı İstanbul’da Gebze-Halkalı seferini yapan Marmaray’da tren henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Sirkeci durağında acil durum alarmıyla durdurularak tüm yolcular tahliye edildi.

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