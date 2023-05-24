Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da tekme tokat kavga Marmaray'da tekme tokat kavga 24 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 12:20 Güncelleme: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:20 İstanbul'da Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646dd6db90ad1d7bac3f2a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yan bakma kavgası ölümle bitti! Öldüren kafa! Alacaklısının evine ses bombası attı! ''Tapulu arazim'' deyip, sokağa kaldırım döşedi Kılıçdaroğlu'ndan ''Vatanını seven sandığa'' deyip Erdoğan'a demediğini bırakmadı Özdağ ile Kılıçdaroğlu anlaştı: İşte anlaşma protokolü İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı Depremde hasar gören milyonluk villalar için yıkım kararı Alkollü sürücü polisi canından bezdirdi İstanbul'da korkunç olay! Otomobille ezerek öldürdü