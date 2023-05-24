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Marmaray'da tekme tokat kavga

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İstanbul'da Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu'nda iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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