Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu Marmaray'da tekme ve tokatlar konuştu 21 Mayıs 2021 Cuma Saat: 12:36 İstanbul'da Marmaray hattında yolcular arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken o anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a77f161e1a124fef752c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İletişim Başkan Yardımcısı'nın İngilizce konuştuğu video olay oldu Ateşe tiner döken 2 çocuk ölümden döndü Bartın'da ilk kez bir plaj mavi bayrak aldı Rize'ye göç eden 30 bin kişiye kritik uyarı Balıkesir'de fırtına yıktı geçti: 20 tekne battı 8 ilde ''Sahil Rüzgarı'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Habertürk canlı yayınında skandal hata: Karamollaoğlu panikledi Nevşin Mengü canlı yayında gelen yoruma isyan etti Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı