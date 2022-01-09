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Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü

Muğla'nın Marmaris ilçesi dolu yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar ise sokağa çıkıp dolu ile kar niyetine oynadı.

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