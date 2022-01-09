Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 11:20 Muğla'nın Marmaris ilçesi dolu yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışına hasret kalan vatandaşlar ise sokağa çıkıp dolu ile kar niyetine oynadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61da9ae9c4e99906bf34e263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var Gonca Vuslateri'nin ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'' dansı olay oldu