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  3. 10 Nisan 2017 09:15

Marmaris Yat Limanı'nda yangın!

MARMARİS'teki yat limanında demirli lüks motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Düğün salonu sahte içki üretim tesisi çıktı!
Düğün salonu sahte içki üretim tesisi çıktı!
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Terör örgütüne bir darbe daha
Terör örgütüne bir darbe daha
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Maç dönüşü kaza: 1 ölü,19 yaralı
Maç dönüşü kaza: 1 ölü,19 yaralı
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Nasıl yanacağını merak eden üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi
Nasıl yanacağını merak eden üniversite öğrencisi kendini ateşe verdi
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E-5 Karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
E-5 Karayolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Hırsız çaldığı otomobille göle uçtu
Hırsız çaldığı otomobille göle uçtu