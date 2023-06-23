Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris yine alevlere teslim! Marmaris yine alevlere teslim! 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 17:25 Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6495ab581516da70b00256b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı Kaş’ta orman yangını Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu Bu seks sahnesi ortalığı karıştıracak! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı