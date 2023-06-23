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Marmaris yine alevlere teslim!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

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