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  3. 13 Şubat 2020 09:10

Marmaris'te isyan ettiren manzara ! Deniz kahverengiye büründü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu ve foseptiklerden taşan atık sular denize döküldü. Çevreciler bu duruma tepki gösterdi.

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