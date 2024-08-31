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Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

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Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist Natalya S.'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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