Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 15:30 Güncelleme: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:30 Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist Natalya S.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d30d02b75412e457042ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da 32 katlı binada yangın paniği İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı