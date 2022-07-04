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Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde köpekbalığı paniği yaşandı. Köpekbalığını fark eden yurttaşlar, ellerine aldıkları yer silme paspasıyla köpekbalığını uzaklaştırmaya çalıştı.

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