Anasayfa Video Galeriler Gündem Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı 29 Temmuz 2022 Cuma Saat: 16:41 Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler İçmeler mevkisindeki otele ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e3e36dbf7e43762a1dceb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada Merdiven altı evcil hayvan satışına ceza yağdı Bir garip düğün hırsızı kamerada ''AK Partiliyim'' diyen esnaftan AK Parti'ye yaylım ateşi Ersoy Dede’ye ekran yasağı mı konuldu ? Türkiye'de bir ilk: 5G dönemi başladı! Çayır tırtılı istilası büyüyor: Şimdi de mısır tarlaları tehdit altında Bodrum'da nefes kesen kovalamaca: Lüks yat ateş açılarak durduruldu Vahşet! Ruslar esir Ukrayna askerini canlı canlı kesti