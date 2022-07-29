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  4. Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı

Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevler İçmeler mevkisindeki otele ulaştı.

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