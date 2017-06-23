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  3. 23 Haziran 2017 22:15

Marmariste otelde rezervasyon skandalı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelden Ramazan Bayramı için telefonla rezervasyon yaptıran çok sayıda tatilci sokakta kaldı. Otel işletmecisi kayıplara karışırken, GETOB yetkilileri mağduriyetin giderilmesi için seferber oldu.

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Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
Erdoğan: Kuzey Suriyede bir devlete asla müsaade etmeyeceğiz
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Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
Bayram tatili öncesi Atatürk Havalimanında polis denetimi
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Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
Atatürk Havalimanında bayram yoğunluğu
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FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
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İstanbulda bayram trafiği çilesi
İstanbulda bayram trafiği çilesi
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Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı