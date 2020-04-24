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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 600'E YÜKSELDİ !
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  3. 24 Nisan 2020 19:20

Marmaris'te şaşkına çeviren görüntü !

Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil beldesi Marmaris Armutalan Mahallesinin sokak ve caddelerinde turistler yerine domuzlar geziyor.

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