Anasayfa Video Galeriler Gündem Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 14:30 ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d69f02a144269c22aeaf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın'' Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor! Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı