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  4. Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı!

Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı!

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Mars'ta uçurulan helikopterin uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

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