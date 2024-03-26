Anasayfa Video Galeriler Gündem Mart ayında beyaz kabus! Evler kara gömüldü Mart ayında beyaz kabus! Evler kara gömüldü 26 Mart 2024 Salı Saat: 11:10 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 11:10 Kars'ta mart ayının son günleri yaklaşırken beyaz esaret devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660283119b844f81d80e5b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada Sanayi sitesinde yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Banu Parlak'ın köpeği saldırdığı komşusunun köpeğini öldürdü Otoyolda korkunç kaza! 4 TIR birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti ''Kargom gecikti'' deyip PTT şubesini savaş alanına çevirdi Bir suç örgütü daha çökertildi: 12 kişi gözaltında Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor