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  4. Mart ayında beyaz kabus! Evler kara gömüldü

Mart ayında beyaz kabus! Evler kara gömüldü

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Kars'ta mart ayının son günleri yaklaşırken beyaz esaret devam ediyor. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı.

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