  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Mart karı hayatı felç etti; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:

Van'da mart ayında etkili olan kar yağışı hayatını olumsuz etkilerken, 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu
İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada
''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada
İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada
Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada
Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada
Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada
Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var
Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var
İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?''
İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?''
Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi
Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi