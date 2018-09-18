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  3. 18 Eylül 2018 16:35

"Martı" projesinin son durumu havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da önceki gün incelemelerde bulunduğu Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinin son durumu havadan görüntülendi. "Martı" olarak da bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak , projenin iptalinin söz konusu olmadığını söylemişti....

Bilgin Pro
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