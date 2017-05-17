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  3. 17 Mayıs 2017 17:45

Masa tenisinde en büyük Bursa Büyükşehir

BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı bu sezon oynadığı bütün turnuvalarda şampiyonluk elde etti.

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Polise intihar saldırısı girişimi!
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Silikon mağduru hemşire yarın taburcu edilecek
Silikon mağduru hemşire yarın taburcu edilecek