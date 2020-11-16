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  3. 16 Kasım 2020 13:50

Masaj salonlarına polis baskını: 22 kadın gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

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