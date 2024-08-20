  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını

Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını

Hatay'da emniyet güçlerinin SPA ve masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde çalışma izni olmayan yabanca uyruklu 21 kadın yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü
Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü
TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi
TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi
Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi
Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi
İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı
İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı
AVM'de yangın paniği: Yaralılar var
AVM'de yangın paniği: Yaralılar var
Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi
Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi
Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin operasyonu kamerada
Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin operasyonu kamerada
Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Trenin altında kalarak can vermişti... Korkunç kaza kamerada
Trenin altında kalarak can vermişti... Korkunç kaza kamerada