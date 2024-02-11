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  4. Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı

Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı

İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalandı.

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