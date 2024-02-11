Anasayfa Video Galeriler Gündem Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı Masaj salonuna fuhuş baskını: 7 gözaltı 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 14:20 İstanbul'da masaj salonunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 7 kişi polis tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c8ad906961cd4796049d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de korkutan deprem Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı