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  3. 13 Şubat 2021 12:50

Masaj salonuna ''koronavirüs'' baskını

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen bir masaj salonuna polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında yabancı uyruklu bir çalışan da kapının arkasında saklanırken yakalandı.

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