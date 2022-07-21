  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Masallar diyarı Kapadokya'dan renkli görüntüler

Masallar diyarı Kapadokya'dan renkli görüntüler

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kamyonetli otomobil hırsızları kamerada
Trafikte yol verme kavgasında kan aktı
Türkiye'de yeniden kapanma olur mu? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Taciz mağduru genç kıza öldüresiye dayak
Ankara'da eli bıçaklı yarı çıplak Afgan dehşeti!
Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı
Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu
Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı
Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi