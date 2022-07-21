Anasayfa Video Galeriler Gündem Masallar diyarı Kapadokya'dan renkli görüntüler Masallar diyarı Kapadokya'dan renkli görüntüler 21 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 11:45 Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, 3'üncü Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d9122a61a8890778307c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kamyonetli otomobil hırsızları kamerada Trafikte yol verme kavgasında kan aktı Türkiye'de yeniden kapanma olur mu? Bilim Kurulu üyesi açıkladı Taciz mağduru genç kıza öldüresiye dayak Ankara'da eli bıçaklı yarı çıplak Afgan dehşeti! Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı Sosyal medya bunu konuşuyor: Ameliyattan çıkan genç, narkozun etkisinde ezan okudu Assos'daki tesisler 15 ay sonra hizmete açıldı Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi