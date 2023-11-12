Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı

Sivas’ta bir çiftçi doğal gübre kullanarak ürettiği pancar ile şaşırttı. Normal bir pancarın 3 katı büyüklüğündeki pancarlar, mutfak tüpü ile aynı büyüklüğe ulaştı.

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