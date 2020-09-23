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  3. 23 Eylül 2020 16:20

Maske denetiminde ortalık karıştı! Polislere saldırdılar

Edirne’de A.I. ve B.I. kardeşler, maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırdı. 2 polis memurunu yumrukla yaralayan kardeşler, gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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