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  3. 24 Mayıs 2020 10:00

''Maske tak'' diye uyaran güvenlikçiye testereyle saldırdı

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

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