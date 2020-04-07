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  3. 07 Nisan 2020 23:45

''Maske takma'' kavgası kanlı bitti !

Antalya'da fırın sahibi olan şahıs, dükkanına girmek isteyen kişiyi maskesiz olduğu için almadı. Tartışma sonrasında 4 kişi olarak fırına gelen grup, dükkan sahibine sosyal mesafe kuralını da hiçe sayarak saldırıp bacağından bıçakladı.

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