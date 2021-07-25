Anasayfa Video Galeriler Gündem Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 12:50 Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken pozitif sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Kırıkkale'de bir vatandaş maske takmamak için direndi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fd33e37abccb40684a9bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi! Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse... İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı