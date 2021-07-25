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Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı

Koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ederken pozitif sayısının en yüksek olduğu 5 il arasında yer alan Kırıkkale'de bir vatandaş maske takmamak için direndi.

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