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  3. 11 Eylül 2020 11:10

Maske takmayan yolcuya öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolcu otobüsünde yaşanan maske tartışmasına polis el attı. Otobüs şoförü tüm ısrarına rağmen maske takmayan yolcuyu polise ihbar etti. Aracı durduran polis, maske takmayan yolcuya ceza kesti.

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