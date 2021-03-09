Anasayfa Video Galeriler Gündem Maske takmayı reddetti, 3 bin lira ceza yedi Maske takmayı reddetti, 3 bin lira ceza yedi 09 Mart 2021 Salı Saat: 21:50 Bursa'da maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise, "Açık havada maske takmak zorunlu değil" diye direten kadın 3 bin 150 TL ceza yedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6047c3782bbf0332d73cf193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tayland Başbakanı'ndan şoke eden hareket! Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü