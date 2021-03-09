Maske takmayı reddetti, 3 bin lira ceza yedi

Bursa'da maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise, "Açık havada maske takmak zorunlu değil" diye direten kadın 3 bin 150 TL ceza yedi.

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