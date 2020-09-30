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  3. 30 Eylül 2020 13:40

Maske uyarısı yapan çocuğu dövdüler!

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, maske takmadıkları için uyardığı yabancı uyruklu kadınlar tarafından darp edildi.

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