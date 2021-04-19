Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.

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