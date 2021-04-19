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  4. Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti

Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti

Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti.

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