Anasayfa Video Galeriler Gündem Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 11:06 Nüfusa oranla en fazla koronavirüs aşısının yapıldığı İsrail’de, maske takma zorunluluğunun da kaldırılması sonrası halk, plajlara akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d39f23897593f4631cf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köylerden geriye sadece bu kaldı Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı 9 terörist etkisiz hale getirildi Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı Sürücüsüz giden Tesla kaza yaptı: 2 ölü! Dehşet anları kamerada! Ölüme böyle gitti 58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; diziye katılan isim belli oldu