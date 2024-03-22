Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı beklendiğini belirtip, "Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı"...

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