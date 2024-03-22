  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor

Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor

Güncelleme:

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı beklendiğini belirtip, "Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı"...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü
Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü
İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı
İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı
İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada
İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz
Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz
Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı
Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı
İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular
İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular
Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası
Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası
İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı
İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı
İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde ilginç anlar
İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde ilginç anlar