Maskeli hırsızlar 20 bin TL’lik tır lastiklerini böyle çaldı
10 Ağustos 2018 10:55
Maskeli hırsızlar 20 bin TL’lik tır lastiklerini böyle çaldı
İstanbul Sancaktepe’de bir lastikçiye giren maskeli hırsızlar 6 dakikada 20 bin TL değerindeki tır lastiklerini çaldı. Hırsızların, çalışanların yemek molasını fırsat bilerek güpegündüz lastikleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olay, Sancaktepe Paşaköy Mahallesi’nde bulunan bir lastikçide geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışanların yemek...