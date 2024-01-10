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  4. Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada

Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibini tabancayla vurdu. Kar maskeli soyguncular kameraya yansıdı.

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