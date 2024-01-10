Anasayfa Video Galeriler Gündem Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 15:30 Güncelleme: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:30 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibini tabancayla vurdu. Kar maskeli soyguncular kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659e8dfba9cd820fbf0fa993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın müşterinin bardağına gülücük çizen baristaya sevgili dayağı Cezaevi nakil aracı kaza yaptı; çok sayıda yaralı var NASA'da Antakya'nın 4 Şubat'a ait görüntüsü ''Paylaşımlarımdan pişmanım'' demişti... Türk OnlyFans fenomeninin hapsi istendi Deprem korkusuyla yaşayan ikizlere eşcinsel deyip yurttan attılar Avukat torbacı çıktı! Ortağıyla suçüstü yakalandı Çanakkale'de kar ve tipi bastırdı: Boğazda gemi trafiği durduruldu İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı Türkiye'nin gizli cenneti menderesler karlar altında kaldı