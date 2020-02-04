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  3. 04 Şubat 2020 17:40

Maskesiz dışarı çıkan kadına tekme tokat dayak!

Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sonrası maske kullanımı artarken; dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın, önünü kesen yetkili tarafından darp edildi.

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